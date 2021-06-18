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Государственные награды и поздравления с профессиональным праздником принимают медики Могилевского региона

18.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Здоровье нации, развитие региональной медицины на уровне столичных центров - приоритеты предстоящей пятилетки. Кардиохирургия,  радиологическое исследование, трансплантология стали на уровень выше и сегодня отвечают самым высоким требованиям. Но, конечно, достижения невозможны без квалифицированных кадров. Сегодня, в канун профессионального праздника, особые слова признательности звучат в адрес медицинских работников. В этот раз они оказались на передовой  мировой пандемии.

Государственные награды и поздравления с профессиональным праздником принимают специалисты сферы Могилевского региона.  А еще сразу два новых современных кабинета диагностики в подарок. Подробности в специальной рубрике "Панорамы".

Рассказывает Андрей Ястребов.

Учеба в Гомельском медуниверситете, интернатура. Сейчас заведующая отделением профилактики центральной поликлиники Могилева. Светлана Бондарева, как и многие врачи страны, она оказалась на передовой пандемии. Пришлось нелегко. Но поддержал коллектив. И удалось спасти тысячи жизней. Пожалуй, главное достижение наших медиков.


Государственные награды и поздравления с профессиональным праздником принимают медики Могилевского региона


Вакцинация населения - теперь главный этап в работе медиков.  К слову, на сегодня только в Могилевском регионе сделали прививку здоровья уже почти 70 тысяч человек. А медицина сделала огромный шаг к качественной диагностике и лечению.

Но достижения невозможны без государственных инвестиций. Благодаря им появились новая поликлиника в Осиповичах,  ультрасовременная - в Казимировке. Сегодня на уровень стала мощнее и система диагностики.

В Могилевском лечебно-диагностическом центре  обновление - современный компьютерный томограф. Процесс сканирования теперь считанные секунды. Умная машина помогает не ошибиться. Снижена лучевая нагрузка. Если ежедневно здесь делали до полусотни исследований, новый аппарат позволит увеличить эту цифру в разы. Ценный подарок и медикам, и пациентам, считает рентгенолог Нина Величко, которая с первого дня на службе.

Подарок вручен и многопрофильному медицинскому центру - Могилевской областной клинической больнице, которая в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Новый ангиограф позволит детально изучить сердечно-сосудистую систему пациента, а значит и вовремя помочь. Самые современные программы пришли на службу региональным хирургам.

Андрей Гореликов, заведующий ангиографическим кабинетом центра сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной клинической больницы: "Позволят выполнять вмешательства в том числе не клапанах сердца. Позволят интегрировать различные изображения с КТ, ультразвуковых. Районные хирурги сейчас к нам приезжают, мы их тоже должны научить".

Еще один повод для гордости. Сегодня на главной сцене региона, во Дворце культуры области, звучали самые искренние слова поздравлений в адрес медицинских работников.

Дипломы, награды. Букеты цветов сегодня тем, кому особенно хочется сказать спасибо с низким поклоном за работу и наши жизни.

 
Теги: Могилев
 
 
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