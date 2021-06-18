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На четыре дня в армию: финал военизированной патриотической игры "Зарница" начался на полигоне под Брестом.

До этого этапа дошли самые смелые, спортивные и целеустремленные дети со всей страны. Им предстоит проходить полосу препятствий, сражаться в игровых боях и оттачивать строевую подготовку. О том, как дети справляются с военно-полевым бытом, - в репортаже Марии Тройнич.

Стрельба игровая, но воля к победе бескомпромиссная. Александре Ясоновой 14 лет, но она уже может преодолеть 600-метровую полосу препятствий, рассчитанную на солдат срочной службы.

В этом году финал военизированной игры "Зарница" проходит на полигоне под Брестом. Пять дней дети будут жить в полевых условиях и практически по военным порядкам. Старшие проверяют строевую подготовку, знания истории и казарменный быт.

Никита Кондратович, участник патриотической игры "Зарница": "Мы спим на раскладушках, они довольно удобные. Тут надо поддерживать порядок, потому что маловато места. Палатку мы оборудовали "холодильником" для охлаждения напитков".

Военный быт для участников игр не в новинку: до этого дети прошли через региональные отборы. В финале - лучшие команды со всех регионов страны.

Один из этапов конкурса - разборка оружия. Это автомат Калашникова. Вес 3 кг 200 г. Разобрать и собрать его нужно максимум за 40 секунд. Не каждый взрослый справится с такой задачей.

Военизированная игра "Зарница"

В Беларуси "Зарницу" проводят уже в тридцатый раз. Традиция появилась еще в советское время. Сегодня игры не обходятся без современных интерактивов и гаджетов. Но главное - патриотическое воспитание молодежи - остается неизменным.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация":



Программа очень насыщенная. И это одна из тех форм работы по патриотическому воспитанию, которая находит отклик в юных сердцах, потому что факты исторические, реконструкции, мы преподаем в новом формате. Мы как организаторы ставили своей целью, конечно же, гражданско-патриотическое воспитание детей, молодежи, игры на командообразование, найти новых друзей надежных.

Всего на конкурс приехали 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет. В этом году игры решили открыть накануне важной памятной даты - 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:



Они видят защитников Отечества сегодняшнего дня. Они понимают, что военная служба - это очень непросто, и к этому надо готовиться. Я считаю, это очень правильно, что мы размещаем детей именно в таких условиях.

Самым памятным событием для юных участников "Зарницы" станет масштабный митинг-реквием. Он пройдет в героической цитадели в ночь с 21 на 22 июня.