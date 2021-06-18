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Новые откровения Протасевича и саммит Путина и Байдена обсудят в "Клубе редакторов"

18.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже понятно, что европейским СМИ и политикам не нужна правда. Они хотят слышать только себя и свою точку зрения. Это ясно показала и пресс-конференция с участием Протасевича, которая стала "нокаутом западным медиа". Такое мнение высказали журналисты и эксперты "Клуба редакторов". Смотрите сегодня. Новая порция откровений от экс-редактора экстремистских телеграм-каналов. Почему бывшие коллеги Протасевича используют его родителей в своих целях.

На нейтральной полосе. Саммит Путина и Байдена как новый ориентир международной политики. Что будет дальше? Не забыть, что было 80 лет назад. Начало Великой Отечественной войны и переписывание истории. Самые актуальные и горячие темы смотрите в "Клубе редакторов" после "Панорамы".

 
 
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Уже понятно, что европейским СМИ и политикам не нужна правда. Они хотят слышать только себя и свою точку зрения. Это ясно показала и пресс-конференция с участием...
 
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