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Уже понятно, что европейским СМИ и политикам не нужна правда. Они хотят слышать только себя и свою точку зрения. Это ясно показала и пресс-конференция с участием Протасевича, которая стала "нокаутом западным медиа". Такое мнение высказали журналисты и эксперты "Клуба редакторов" . Смотрите сегодня. Новая порция откровений от экс-редактора экстремистских телеграм-каналов. Почему бывшие коллеги Протасевича используют его родителей в своих целях.

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