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Нам как никогда важно сохранить память об ужасах войны и передать ее потомкам. Сегодня в мемориальном комплексе "Урочище Пески" в Полоцке прошла акция "Памятью и скорбью мир победит войну", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной. Сотни людей (государственные и общественные деятели, представители власти, руководители всех религиозных конфессий, зарубежных дипмиссий, организации и граждане, которые внесли вклад в строительство мемориала) пришли отдать дань памяти погибшим и еще раз сказать, как важно ценить мир и спокойствие, которые ценой своих жизней для нас добыли наши деды и прадеды.

В "Урочище Пески" в годы Великой Отечественной действовал пересыльный лагерь для советских военнопленных "Дулаг-125". Сюда же привозили расстрелянных и повешенных из гражданского лагеря. Здесь покоятся останки по меньшей мере 40 тысяч человек.