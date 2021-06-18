Беларусь направила письмо в ICAO, чтобы получить объективные данные контроля с борта Ryanair

Источник материала: БT

Для полного и объективного расследования в инциденте с самолетом Ryanair белорусской стороне важно получить объективные данные контроля с пассажирского самолета. А они могут быть утеряны. Такое предположение высказал глава департамента по авиации Артем Сикорский. Ранее Беларусь обратилась в Польшу и Ирландию за данными контроля, но ответа не последовало. Теперь письмо с просьбой о предоставлении этой информации направлено и в ICAO (именно Международная организация гражданской авиации проводит расследование с бортом Ryanair, который приземлился в Минске). Без расшифровки переговоров пилотов ни одно расследование не может быть полным.

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:



До сих пор с 23 числа с той стороны не последовало данных объективного контроля. Мы высказали свои предположения, что эти данные, скорее всего, просто не сохранены. Авиаспециалисты знают, что эти данные записывают только два последних часа звуковой информации, средние. Самолет вечером в 16:20 был готов вылетать, но начал руление в 20:14. В 20:48 он только взлетает, хотя двигатели были запущены гораздо раньше. Те события, которые разворачивались в белорусском небе, для нас представляют особый интерес, и мы боимся, что эти данные не сохранились. Обратите внимание: когда аналогичный случай произошел в Германии, они пригнали запасной самолет и явно для того, чтобы сохранить данные этих накопителей.

Белорусской стороной были представлены все данные объективного контроля. Это переговоры диспетчеров и пилотов Ryanair, а также видеозапись того, что происходило после посадки. А вот европейская сторона не спешит обнародовать такую же информацию пилотов с другими диспетчерами и бортпроводниками. Что, естественно, вызывает определенные сомнения, учитывая большое количество нестыковок.

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Почему самолет до самой границы не снижался? Он должен был в районе Баранович начать стандартное снижение. До этого момента самолет не снижался, он до самой границы не снижался. Почему он выбрал для посадки Минск, когда он уже возле границы (78 км до Вильнюса), и по законодательству он должен был следовать до ближайшего аэропорта – в Вильнюс? В законодательстве ICAO (п. 2, 3, 7) написано: "Пилот должен следовать до ближайшего аэродрома". Когда он влетел в Беларусь, для него ближайший аэропорт - Минск. И мы ему предлагали садиться. Как он только прошел Барановичи, уже ближайшим стал Вильнюс. Почему он на такой высоте делает вираж и начинает снижение?

Нехарактерной для заминированного самолета была и посадка в Минске. Согласно протоколам, в случае бомбы на борту судно должно снижаться плавно. Самолет Ryanair делал все наоборот - порой он терял высоту до 20 метров за секунду. В случае реальной опасности такие действия могли привести к детонации взрывного устройства. У департамента гражданской авиации есть вопросы и с эвакуацией, которая началась только спустя 8 минут после открытия дверей. Такая неспешность также противоречит правилам безопасности ICAO в экстренных ситуациях. О самом буйном пассажире на борту - Романе Протасевиче - экипаж тоже не сообщил наземным службам Беларуси, и вопреки всем правилам безопасности именно он вышел последним из самолета. Сопоставление целого ряда нестыковок и вынуждает белорусскую сторону обратиться в ICAO за помощью в расследовании.







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