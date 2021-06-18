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Не смог выехать за рубеж на заработки и решил отыграться на государственном символе. В Гродно задержан 34-летний мужчина, который сорвал флаг с одного из зданий, после чего сломал древко. Возбуждено уголовное дело. В момент инцидента мужчина был пьян.