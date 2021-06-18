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Жук: западная свобода слова - это навязанный нам фейк для возможности давить на Беларусь

18.06.2021 22:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западная свобода слова - это навязанный нам фейк для возможности давить на Беларусь. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Участники передачи обсудили недавний брифинг, организованный Министерством иностранных дел. Во время пресс-конференции представители государственных органов и силовых структур еще раз представили информацию о посадке самолета Ryanair в Минске и других обсуждаемых в обществе происшествиях. Когда стало известно, что одним из участников брифинга станет Роман Протасевич, некоторые дипломаты и британский журналист демонстративно покинули мероприятие.

"Эта ситуация с Протасевичем, с поведением журналиста BBC (телекорпорация, которая, кстати, существует на налоги британцев), поведение ряда послов западных стран свидетельствуют о чем? Свобода слова и свобода прессы в западном мире - это фейк, который нам навязан для того, чтобы принимать к нам какие-то карательные меры", - подчеркнул Дмитрий Жук.

По его мнению, независимость и непредвзятость следствия на Западе - это тоже фейк. "Они не хотят слышать, не хотят видеть, развернулись и пошли. Правда их не интересует. Впрочем, и не интересовала никогда", - убежден руководитель медиахолдинга.

"Извините, это англосаксонская колониальная модель мышления, когда ты должен добиться своего результата, невзирая ни на методы, ни на средства. Говорить о какой-то справедливости к Беларуси, белорусскому народу, попытке разобраться - нет. Есть цель, которую они преследуют. Как правило, эта цель вполне конкретна, материально осязаема. В данном случае здесь сошлись несколько моментов: как экономические интересы, так и политические, стратегические. Кто-то уже давно называет территорию нашей страны площадкой, плацдармом для агрессивного старта на Российскую Федерацию", - заметил Дмитрий Жук.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Участники передачи обсудили недавний брифинг, организованный Министерством иностранных дел. Во время пресс-конференции представители государственных органов и...
 
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