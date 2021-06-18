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Отец Сапеги считает наиболее правильным компромиссом экстрадицию дочери в РФ
19.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июня – Sputnik. Отец задержанной после незапланированного приземления борта Ryanair в Минске Софии Сапеги считает, что в произошедшем виноват Роман Протасевич.
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Разумный компромисс
По словам отца задержанной россиянки, он ничего не знал о деятельности Софии. На его взгляд, наиболее правильным исходом событий была бы экстрадиция девушки в РФ.
"Вариант с помилованием, конечно, возможен. Но я думаю, что более правильным для всех и разумным компромиссом была бы экстрадиция Софьи в Россию. В той обстановке рассчитывать на снисхождение правосудия в Беларуси ей не приходится. Если она в чем-то виновата, разбирательство должно проходить в России. Вся необходимая правовая база для этого есть, соглашения между государствами", - приводит слова Андрея Сапеги "RT на русском".
Статья (разжигание социальной вражды и розни - Sputnik), по которой обвиняется София, слишком серьезна, признает он.
"Если бы я понимал механизм этого процесса, я бы сам сделал все от меня зависящее, чтобы инициировать процесс экстрадиции. Но пока я не очень хорошо понимаю, к кому мне обратиться, в какую дверь постучаться. Пока я только нанял двух юристов, чтобы они представляли интересы Софьи. Возможно, мое обращение к Александру Григорьевичу поможет мне определиться с дальнейшими действиями. Пока я нахожусь в шоке", - признал Сапега.
История знакомства Сапеги и Протасевича
"София познакомилась с ним (Романом Протасевичем - Sputnik) не на протестах. Это случайное знакомство, не по интересам, просто молодой парень и девушка встретились в баре. У них завязались отношения", - отметил отец девушки.
Он также добавил, что его дочь стала помогать Протасевичу в работе, хотя до этого "вела жизнь обычной молодой девушки".
Андрей Сапега считал, что эти отношения ничего хорошего для Софии не означают. "И, как показали дальнейшие события, я оказался прав", - констатировал он.
По словам отца девушки, во второй половине января София рассказала ему о том, что встречается с Протасевичем.
"Отношения у них развивались непросто. В какой-то момент они расстались. Я как раз в те дни звонил Софье, и у нее был убитый голос. Спросил, что случилось. Она говорит: "Мы расстались, я опять одна". Я попытался утешить ее, но внутри обрадовался, так как понимал всю токсичность этих отношений. Это было ей абсолютно ни к чему. У нее готовился диплом, магистерская работа. Нужно было решать, куда ей идти работать, делать первые шаги, которые определят ее будущее", - признался Андрей Сапега.
Тема магистерской была связана с институтом брака в ЕС. Отец хотел, чтобы девушка изучала международное право.
Поездка в Грецию
Последний раз Андрей разговаривал с дочерью перед поездкой в Грецию. Сапега подчеркнул, что, помимо проживания и обучения Софии, он спонсировал и поездку на отдых.
"Почти час мы с ней проговорили. Ее что-то тревожило. Что конкретно, не могу сказать, но видно было, что она волнуется, говорила, что не знает, что делать после окончания учебы, еще не определилась, куда идти", - добавил он.
Когда София попросила денег на поездку в Грецию, Андрей Сапега уточнил у дочери, с кем та будет путешествовать.
"Она сказала, что с молодой семейной парой. На тот момент я не знал, что она снова сошлась с Протасевичем. Я даже не подумал, что она может с ним лететь", - отметил Сапега и добавил, что был абсолютно уверен, что отношения дочери с Протасевичем сошли на нет и больше они не общаются.
В чем обвиняют Софию Сапегу
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находились
Россиянка была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 (участие в массовых беспорядках). Она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 (разжигание социальной вражды и розни).
Как сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, Сапега была администратором Telegram-канала, который признан экстремистским в Беларуси и где выкладывали данные силовиков и госслужащих.
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