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Пластиковые трубочки можно! Какую одноразовую посуду разрешено продавать

19.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) уточнило, какую одноразовую посуду все же можно продавать и использовать в объектах общественного питания.

Перечень одноразовых приборов, запрещенных к использованию и продаже в кафе, столовых и кулинариях, был установлен в Беларуси 19 февраля 2020 года. Список был достаточно широк и включал в себя едва ли не всю одноразовую посуду.

С 19 июня снят запрет с пластиковых стаканов объемом 300 мл и более, трубочек (соломинок) для напитков, контейнеров, лотков, ланч-боксов, банок, бутылок и коррексов (пластиковых упаковок с ячейками или перегородками, в которые, как правило, укладываются штучные кондитерские изделия).

Вместе с тем запрещаются к использованию и продаже в объектах общественного питания одноразовые пластиковые:

  • вилки;
  • ложки;
  • ножи;
  • палочки для размешивания напитков;
  • стаканы объемом до 300 мл;
  • тарелки;
  • коробки, за исключением предназначенных для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
  • чашки.

Борьба с пластиком в Беларуси

В Беларуси полимерные отходы составляют примерно 280 тысяч тонн в год, порядка 25 килограммов на человека. О необходимости постепенного отказа от пластика неоднократно говорил президент страны. Еще в декабре 2018 года Александр Лукашенко потребовал прекратить "травить людей".

"И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару", – говорил Лукашенко.

Тогда же он отметил, что горы мусора вокруг Минска нам ни к чему, и стоит подумать о переработке отходов. К тому же из этого можно извлекать выгоду.

В сентябре 2019 года МАРТ обязал магазины продавать бумажную посуду и пакеты, а в ноябре ведомство впервые перечислило, какая пластиковая посуда должна исчезнуть из общепита к январю 2021 года.

Сейчас список "запрещенки" слегка подкорректирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Отказ Беларуси от использования пластиковой посуды по-прежнему актуален, но он будет происходить поэтапно.
 
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