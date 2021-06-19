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Картина дня: кадровые решения Президента, переговоры глав МИД в Москве и аллея героев в Бресте
19.06.2021 09:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 18 июня
Президент Беларуси
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отметил
Владимир Макей и Сергей Лавров. Фото ТАСС
К Беларуси и России
Сергей Лавров. Фото ТАСС
Беларусь
Игорь Петришенко. Фото из архива
Председатель Совета Республики
Наталья Кочанова
Беларусь заинтересована
БЕЛАЗ поставит в Чили
Программа
БелАЭС
Эксперты сегодня в пресс-центре БЕЛТА рассказали журналистам
ИНТЕРВЬЮ:
За сутки в Беларуси зарегистрированы
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В православных храмах и монастырях
Генассамблея
СЕГОДНЯ
Анонсы на 19-20 июня
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Очередная субботняя культурно-развлекательная программа летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе готовит интересные встречи: театральные постановки, зажигательные танцы и кинопоказ. Стартует вечер 19 июня в 16.00 представлением в рамках "Театральных вечеров у Ратуши".
На Августовском канале 19 июня пройдет праздник "Августовский фреш".
Региональный фестиваль "Сенофест-2021" пройдет 19 июня в деревне Чигиринка Кировского района.
В агрогородке Кировская Витебского района 19 июня пройдет масштабный районный фестиваль уличного искусства "Волаты Прыдзвіння".
В Столбцах 20 июня пройдет забег "Шляхам Якуба Коласа".
В Мяделе пройдет по 20 июня республиканский фестиваль хорового искусства "Пеўчае поле".
Выездная акция "Жить, чтобы помнить!" с экспозицией Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны пройдет по 21 июня.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
20 июня
В Республике Беларусь - День медицинских работников.
Всемирный день беженцев.
110 лет назад родился Емельянов Владимир Николаевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1972). Снимался в фильмах "Вихри враждебные", "Аттестат зрелости", "Море зовет", "Человек меняет кожу" и др. Умер в 1975 году.
21 июня
Международный день скейтбординга.
Всемирный день гидрографии.
Международный день йоги.
280 лет назад родился Жилибер Жан Эммануэль (Франция), французский и белорусский натуралист, хирург и анатом, доктор медицины (1763). В 1775-1781 годах организовали руководил первой в Беларуси Гродненской медицинской академией. Основал также акушерскую и ветеринарную школы, клинический госпиталь, ботанический сад в Гродно. Автор трудов по флоре Беларуси, Литвы, Польши, по эпидемиологии эндемических болезней в этих странах. Умер в 1814 году.
80 лет назад родился Золотухин Валерий Сергеевич, российский актер театра и кино, артист Московского театра на Таганке, народный артист РСФСР. Первый обладатель премии Демидовского фонда Алтая "Прославляющий Алтай". Снимался в фильмах "Хозяин тайги", "Пропажа свидетеля", "О тех, кого помню и люблю", "Бумбараш", "Мастер и Маргарита" и др. Автор книг "На Исток-речушку к детству моему", "Печаль и смех моих крылечек", "Дребезги", "Все в жертву памяти твоей...". Умер в 2013 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 18 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства согласовал назначение...
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