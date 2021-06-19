Картина дня: кадровые решения Президента, переговоры глав МИД в Москве и аллея героев в Бресте

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 18 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы . Глава государства согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов, назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу, а также произвел назначения в руководстве Комитета государственного контроля и Государственного таможенного комитета. Президент ориентировал руководителей местных органов власти на особый контроль за соблюдением исполнительской дисциплины на местах и на повышение эффективности работы отстающих хозяйств. Особое внимание Президент обратил на решение кадровых вопросов на местах .





Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов . Главы МИД России и Беларуси обсудили вопрос беспрепятственного перемещения граждан двух стран. Было отмечено, что объем взаимной торговли между Беларусью и Россией за первые четыре месяца текущего года вырос на 18%. Владимир Макей отметил эффективную взаимную поддержку друг друга белорусской и российской сторонами на международных площадках. Беларусь и Россия будут и далее противостоять бессовестной фальсификации истории . Информационная война против Беларуси и России координируется из единых центров , заявил Владимир Макей. Он также отметил, что Беларусь сделает все возможное , чтобы для людей последствия от введения санкций со стороны стран ЕС и США были минимальными.





Владимир Макей и Сергей Лавров. Фото ТАСС

К Беларуси и России применяются методы гибридной войны . Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся в Москве переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем. Тематика Беларуси затрагивалась на саммите президентов России и США в Женеве в контексте необходимости учитывать ценности и традиции разных стран, отметил Сергей Лавров. Российская сторона рассчитывает, что проходящая в Беларуси конституционная реформа положит конец спекуляциям вокруг белорусского государства.





Сергей Лавров. Фото ТАСС

Беларусь ориентируется на проведение саммита СНГ с участием глав государств Содружества осенью в Минске в очном формате. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в Москве на заседании Экономического совета СНГ.





Игорь Петришенко. Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов в преддверии Дня медицинских работников. Спикер отметила, что здоровье граждан в нашей стране всегда в приоритете.





Наталья Кочанова

Открытое письмо трудящихся с осуждением санкций передано в представительство ЕС.





Беларусь заинтересована в развитии интермодальных перевозок в Турцию . Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и главой Турецко-белорусского совета делового сотрудничества Йылмазом Сойджаном.

БЕЛАЗ поставит в Чили 18 карьерных самосвалов .

Транспортно-логистический центр "Белтаможсервиса" открылся в "Великом камне".

Программа возрождения чернобыльских районов должна предусматривать реальное комплексное развитие территорий. На этом сделал акцент заместитель премьер-министра Юрий Назаров на совещании по обсуждению проекта программы развития отдельных районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

БелАЭС получила ядерное топливо для первой перегрузки.





Эксперты сегодня в пресс-центре БЕЛТА рассказали журналистам о методах борьбы с инвазивными видами растений . Площадь борщевика Сосновского в Беларуси сократилась , сообщил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский.





ИНТЕРВЬЮ: Биометрические документы функциональны, практичны и долговечны

Порядок выдачи и оформления больничных листков скорректирован в Беларуси.





За сутки в Беларуси зарегистрированы 764 пациента с COVID-19 , выписаны 740.

Обновленную аллею героев открыли вблизи Брестской крепости.

Бюсты Быкову и Бородулину открыли в Ушачах.





В православных храмах и монастырях будут молиться о мире на белорусской земле и единстве народа.





Генассамблея назначила Гутерриша генсеком ООН на второй срок.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19-20 июня

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Очередная субботняя культурно-развлекательная программа летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе готовит интересные встречи: театральные постановки, зажигательные танцы и кинопоказ. Стартует вечер 19 июня в 16.00 представлением в рамках "Театральных вечеров у Ратуши".

На Августовском канале 19 июня пройдет праздник "Августовский фреш".

Региональный фестиваль "Сенофест-2021" пройдет 19 июня в деревне Чигиринка Кировского района.

В агрогородке Кировская Витебского района 19 июня пройдет масштабный районный фестиваль уличного искусства "Волаты Прыдзвіння".

В Столбцах 20 июня пройдет забег "Шляхам Якуба Коласа".

В Мяделе пройдет по 20 июня республиканский фестиваль хорового искусства "Пеўчае поле".

Выездная акция "Жить, чтобы помнить!" с экспозицией Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны пройдет по 21 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

20 июня

В Республике Беларусь - День медицинских работников.

Всемирный день беженцев.

110 лет назад родился Емельянов Владимир Николаевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1972). Снимался в фильмах "Вихри враждебные", "Аттестат зрелости", "Море зовет", "Человек меняет кожу" и др. Умер в 1975 году.

21 июня

Международный день скейтбординга.

Всемирный день гидрографии.

Международный день йоги.

280 лет назад родился Жилибер Жан Эммануэль (Франция), французский и белорусский натуралист, хирург и анатом, доктор медицины (1763). В 1775-1781 годах организовали руководил первой в Беларуси Гродненской медицинской академией. Основал также акушерскую и ветеринарную школы, клинический госпиталь, ботанический сад в Гродно. Автор трудов по флоре Беларуси, Литвы, Польши, по эпидемиологии эндемических болезней в этих странах. Умер в 1814 году.

80 лет назад родился Золотухин Валерий Сергеевич, российский актер театра и кино, артист Московского театра на Таганке, народный артист РСФСР. Первый обладатель премии Демидовского фонда Алтая "Прославляющий Алтай". Снимался в фильмах "Хозяин тайги", "Пропажа свидетеля", "О тех, кого помню и люблю", "Бумбараш", "Мастер и Маргарита" и др. Автор книг "На Исток-речушку к детству моему", "Печаль и смех моих крылечек", "Дребезги", "Все в жертву памяти твоей...". Умер в 2013 году.

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