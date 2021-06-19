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Сенатор: мы не должны допустить попыток помешать дальнейшему развитию Беларуси

19.06.2021 10:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не должны допустить попыток уничтожить созданное годами, помешать дальнейшему развитию Беларуси. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики, генеральный директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Василий Маркевич.

"Каждое государство имеет неотъемлемое право выбирать свою политическую, экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства в любой форме со стороны других государств. Нарушение принципа невмешательства угрожает независимости, свободе и нормальному развитию стран и может представить собой серьезную угрозу для поддержания мира. Об этом говорится в Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1965 года", - напомнил он.

Василий Маркевич отметил, что мы десятки лет своим трудом по крупицам создавали наше государство, где в центре внимания - человек, его уровень и качество жизни.

"Сегодня же путем информационного и экономического вмешательства извне осуществляются попытки уничтожить созданное годами, помешать дальнейшему развитию Республики Беларусь. Мы не должны допустить этого, а наше единство, развитие и независимость должны нам в этом помочь", - заявил сенатор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Василий Маркевич отметил, что мы десятки лет своим трудом по крупицам создавали наше государство, где в центре внимания - человек, его уровень и качество жизни.
 
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