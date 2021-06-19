До плюс 33 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 20 июня

Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 33 градусов и небольшие кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 20 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем в воскресенье в Беларуси прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный - ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19, а днем плюс 28-33 градуса тепла.

Объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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