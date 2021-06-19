Источник материала: БT

Президент посещает 2-ю детскую клиническую больницу Минска.



"Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению", - подчеркнул Президент.



Для еще более качественного и комплексного оказания помощи пациентам планируется построить новый корпус детской больницы. Старое здание хотят отдать под нужды других учреждений здравоохранения. Глава государства потребовал, чтобы к этому вопросу подходили по-хозяйски.

"Конечно, для детей ничего не жалко. Но надо делать оптимально", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Как сообщалось, больница отмечает сегодня 70-летие со дня основания. Накануне Александр Лукашенко адресовал коллективу поздравление с юбилеем учреждения.

Президент также пообщался с маленькими пациентами и их родителями и вручил детям подарки.

Главврач больницы Лариса Сечко рассказала Президенту об организации лечебного процесса в учреждении, оказании помощи пациентам с различными заболеваниями и особенностях проведения сложных операций

Как заверили главу государства, из-за пандемии меньше внимания другим заболеваниям оказывать не стали.



Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич обратил внимание на важность лечения пациентов с эндокринологическими заболеваниями и с сахарным диабетом. Он также сказал о совершенствовании раннего вмешательства (хирургического или других), которое помогает профилактировать многие заболевания, об использовании новых технологий в диагностике и лечении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко: Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок Президент посещает 2-ю детскую клиническую больницу Минска. "Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже,...

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