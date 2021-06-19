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Члены Совета Республики продолжают встречи с трудовыми коллективами

19.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Парламентарии продолжают встречи с коллективами и гражданами. Очередная состоялась в Дзержинске. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил швейную фабрику ELIZ, ознакомился с материально-технической базой предприятия, пообщался с работниками в цехах. Говорили о рабочих вопросах и благополучии людей. В целом, по словам Виктора Лисковича, продукция предприятия качественная и востребована не только в Беларуси. Главное сегодня - правильно выстроить систему маркетинга.

Парламентарий проверил и готовность к приему детей оздоровительного лагеря "Дружба".

 
 
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Парламентарии продолжают встречи с коллективами и гражданами. Очередная состоялась в Дзержинске. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке,...
 
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