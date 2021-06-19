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Сегодня патриоты Беларуси отправятся в традиционный автопробег
19.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На этот раз автоколонна проследует из Могилева в Быхов. Старт - в эти минуты. В Быхове участники посетят женский монастырь, Дворец Ходкевичей и Сапег, мемориал воинской славы - Лудчицкая высота. Присоединиться может любой желающий - будет интересно.
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На этот раз автоколонна проследует из Могилева в Быхов. Старт - в эти минуты. В Быхове участники посетят женский монастырь, Дворец Ходкевичей и Сапег, мемориал...
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