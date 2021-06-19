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Сегодня по традиции решают вопросы белорусов заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
19.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском облисполкоме на связи в эти минуты заместитель председателя Александр Кручанов. В столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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Сегодня по традиции решают вопросы белорусов заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
В Минском облисполкоме на связи в эти минуты заместитель председателя Александр Кручанов. В столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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