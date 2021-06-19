Плохая вода: запрещено купаться в пяти водоемах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн - Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба запретила купание в пяти водоемах Беларуси, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В течение недели специалисты санэпидемслужбы обследовали 329 зон рекреации. Было взято 806 проб воды. Как выяснилось, 20 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 12 - по микробиологическим показателям.

По итогам проверок ограничено купание в зонах отдыха Брестской области: пляжи "Центральный" правый и левый берег реки Мухавец и центральный пляж озера Олтушское, а также на пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.

На Гомельщине пляж на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине закрыт для купания, но доступен для занятий водными видами спорта.

Запрещено купание и занятия водными видами спорта на четырех пляжах в Могилеве и Могилевском районе: пляж на Гребеневском водохранилище Могилева; городской пляж на Днепре в Могилеве; пляж на Печерском водохранилище Могилева и пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района.

Между тем запреты на посещение гражданами лесных угодий введены уже в 25 районах Беларуси, сообщает министерство лесного хозяйства республики.

Введение подобных запретов – это вынужденный шаг, чтобы избежать пожаров в лесных угодьях республики. По мере стабилизации пожароопасной обстановки ограничения на посещение лесов оперативно снимаются.

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