|
Плохая вода: запрещено купаться в пяти водоемах Беларуси
19.06.2021 13:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн - Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба запретила купание в пяти водоемах Беларуси, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В течение недели специалисты санэпидемслужбы обследовали 329 зон рекреации. Было взято 806 проб воды. Как выяснилось, 20 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 12 - по микробиологическим показателям.
По итогам проверок ограничено купание в зонах отдыха Брестской области: пляжи "Центральный" правый и левый берег реки Мухавец и центральный пляж озера Олтушское, а также на пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.
На Гомельщине пляж на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине закрыт для купания, но доступен для занятий водными видами спорта.
Запрещено купание и занятия водными видами спорта на четырех пляжах в Могилеве и Могилевском районе: пляж на Гребеневском водохранилище Могилева; городской пляж на Днепре в Могилеве; пляж на Печерском водохранилище Могилева и пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи Могилевского района.
Между тем запреты на посещение гражданами лесных угодий введены уже в 25 районах Беларуси, сообщает министерство лесного хозяйства республики.
Введение подобных запретов – это вынужденный шаг, чтобы избежать пожаров в лесных угодьях республики. По мере стабилизации пожароопасной обстановки ограничения на посещение лесов оперативно снимаются.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение недели специалисты санэпидемслужбы обследовали 329 зон рекреации. Было взято 806 проб воды. Многие из них не сооттветствуют нормативным показателям.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)