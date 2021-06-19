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А. Лукашенко - Киеву: Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты

19.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во время общения с сотрудниками 2-й городской детской клинической больницы Минска Президент также обратил внимание на соседнюю Украину, которая ввела для белорусов ограничения по передвижению людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди ни в чем не виноваты. Они закрыли нам пролет. Нам приходится минут 40-45 делать крюк для того, чтобы попасть в Турцию, Египет и дальше. Другие авиакомпании пока летают напрямую. Хотя мы сейчас ведем диалог. Раз Украина закрыла нам пролет, то мы не будем из Украины принимать самолеты. Надо создать равные условия для наших самолетов Белавиа. Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь

К слову, на Украину приходится 85 % от экспорта услуг в 2-й детской больнице.

Во время общения с Президентом коснулись еще одной волнующей белорусов темы - возможности выезда за рубеж в отпускной период.

Александр Лукашенко порекомендовал с учетом ковидной ситуации по мере возможности все-таки отдыхать в стране, благо, условия для этого есть.

При этом он подчеркнул, что предусмотрены возможности для вылета в курортные страны через Россию из-за введенных некоторыми странами ограничений.

"Что касается Черного моря, Сочи, Грузии, то очень большой поток людей, и нет проблем с перелетами туда, конечно, сделав необходимые тесты", - сказал глава государства.


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Теги: Минск
 
 
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Во время общения с сотрудниками 2-й городской детской клинической больницы Минска Президент также обратил внимание на соседнюю Украину, которая ввела для...
 
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