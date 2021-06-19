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В мемориальном комплексе "Дальва" почтили память жертв фашистов

19.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В мемориальном комплексе "Дальва" сегодня почтили память жертв фашистов. В очередную годовщину трагедии тут прошла минута молчания.

19 июня 1944-го деревню Дальва настигла участь Хатыни. Оккупанты сожгли заживо 44 местных жителя, большинство из них были дети. Единственный, кому удалось выжить, - 13-летний Николай Гирилович. Спустя годы он возглавил аппаратно-студийный комплекс Белорусского радио. В 1969 году инициировал строительство мемориального комплекса на месте своей малой родины. Возложить цветы к монументу приехали представители Белорусского фонда мира, учащиеся местных школ, колледжей, а также представители Совета ветеранов Белтелерадиокомпании.

Уроки истории, память погибших, воспитание молодого поколения. Сегодня эти понятия как никогда актуальны. Не позволить переписать нашу историю и помнить ту трагедию, чтобы такие события никогда не повторились, - это основная задача.

 
 
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В мемориальном комплексе "Дальва" сегодня почтили память жертв фашистов. В очередную годовщину трагедии тут прошла минута молчания. 19 июня 1944-го деревню Дальва...
 
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