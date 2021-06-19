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Автопробег "За единую Беларусь!" объединил сегодня патриотов Могилева и Быхова
19.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В программе - благотворительные мероприятия (будут переданы подарки интернату), а также обширная историко-культурная программа: посещение краеведческого музея райцентра, Баркалабовского монастыря, которому в этом году исполняется 380 лет. Диалоговая площадка с молодежью. Темы любви к Родине, к настоящим ценностям - главный лейтмотив автомарша.
Посетят участники автопробега и мемориал воинской славы Лудчицкая высота - символ мужества и героизма. Погибших защитников Родины почтят минутой молчания.
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В программе - благотворительные мероприятия (будут переданы подарки интернату), а также обширная историко-культурная программа: посещение краеведческого музея...
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