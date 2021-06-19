Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия белорусских десантников высоко оценены руководством после международного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство - 2021", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

Военнослужащие вернулись из Новороссийска, где принимали участие в международном российско-белорусско-сербском тактическом учении "Славянское братство - 2021". "Действия белорусских десантников были оценены руководством на "отлично". При этом отмечены высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с коллегами из России и Сербии", - говорится в сообщении.-0-

















Фото "Ваяр"