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Белорусских десантников высоко оценили после международных учений "Славянское братство"

19.06.2021 15:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия белорусских десантников высоко оценены руководством после международного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство - 2021", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

Военнослужащие вернулись из Новороссийска, где принимали участие в международном российско-белорусско-сербском тактическом учении "Славянское братство - 2021". "Действия белорусских десантников были оценены руководством на "отлично". При этом отмечены высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с коллегами из России и Сербии", - говорится в сообщении.-0-

Белорусских десантников высоко оценили после международных учений "Славянское братство"

Белорусских десантников высоко оценили после международных учений "Славянское братство"

Белорусских десантников высоко оценили после международных учений "Славянское братство"

Белорусских десантников высоко оценили после международных учений "Славянское братство"

Фото "Ваяр"

 
Теги: Минск
 
 
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Действия белорусских десантников были оценены руководством на "отлично". При этом отмечены высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с...
 
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