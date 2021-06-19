Возможен выходной для диспансеризации: Лукашенко пообещал подумать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 июн - Sputnik. В Беларуси возможно выделение выходного дня для прохождения диспансеризации. Для этого необходимо изучить опыт, имеющийся в других странах. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками 2-й городской детской клинической больницы Минска, сообщает пресс-служба главы государства.

"Будет это оплачиваемый или неоплачиваемый день, мы решим. А что он будет, это точно, поскольку это важный вопрос. Да, вносятся предложения, чтобы по примеру России дать такой оплачиваемый день", - заявил глава государства.

Медицинские работники обратили внимание, что диспансеризация - это основа раннего выявления заболеваний, и работающему человеку приходится думать, как взять день для ее прохождения.

"Подумаем над этим вопросом, мы знаем опыт других стран, в том числе России, когда руководитель организации предоставляет человеку выходной день, когда он проходит диспансеризацию. Изучим вопрос, это не с бюджетом будет связано, а с конкретным работодателем. Вот то, что надо обязать руководителей учреждений и организаций заботиться о своих тружениках, это точно", - отметил Лукашенко.

Что такое диспансеризация?

Диспансеризация - это регулярное медицинское обследование населения, которое проводится для раннего выявления и своевременного лечения различных заболеваний. Она также направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития заболеваний.

Как проходит диспансеризация?

В Беларуси действует инструкция о порядке проведения диспансеризации (постановление Минздрава от 12.08.2016 № 96). Согласно документу, пациента первоначально осматривают врачи-специалисты учреждения здравоохранения, за которым он закреплен. После этого больного могут направить для прохождения обследования и лечения в другие учреждения здравоохранения, которые имеют лечебно-диагностические возможности, соизмеримые с диагнозом пациента, сообщает Минздрав.

Что такое диспансер?

Диспансер – это специализированное лечебно-профилактическое учреждение. Пациенты, страдающие хроническим или затяжным заболеванием с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, могут пройти там диагностику, получить лечение (хирургическое, комбинированное, комплексное), а также пройти реабилитацию. Лечение в диспансере проводится амбулаторно или стационарно.

Что такое диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение – это периодический медицинский осмотр, наблюдение за состоянием здоровья пациента в динамике в зависимости от его группы диспансерного наблюдения.

После снятия пациента с наблюдения диспансер оформляет выписку из его медицинских документов, в которой прописаны рекомендации по дальнейшему оказанию пациенту медицинской помощи в амбулаторных условиях в связи с наличием у него определенного заболевания (состояния).

Можно ли обратиться в диспансер самостоятельно?

Белорусские диспансеры открыты для обращений пациентов, которые хотят получить консультацию специалистов без направления от других учреждений здравоохранения. Как правило, они платные. В ряде случаев такие консультации проводятся анонимно (психотерапевтическая, психологическая, сексологическая помощь).

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