Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один абитуриент удален во второй день сдачи ЦТ по русскому языку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Наиболее распространенное нарушение - попытка пронести в аудиторию мобильные телефоны, другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. В первый день сдачи ЦТ по русскому языку за мобильный телефон был удален один человек, еще один - за работу с тестом по окончании времени, во второй день также удален один абитуриент за мобильный телефон.

"Не явился 841 человек. Один не прошел по медпоказаниям", - отметил Юрий Миксюк.

Следующее ЦТ по обществоведению состоится 21 июня, математике - 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. По иностранному языку ЦТ можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-