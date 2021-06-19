Пейзажи Вилейского края - на холстах юных художников

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В Вилейском крае завершился 10-й районный пленэр молодых художников. Программа конкурса насыщена и разнообразна. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посетили местные достопримечательности, связанные с культурным и историческим наследием местности. Творческие задания - зарисовки живописных пейзажей и архитектурных сооружений. Сам пленэр традиционно назван в честь родившегося здесь всемирно известного художника Никадима Силивановича. Его мозаичными работами украшен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

В этом году пленэр посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому в программе мероприятий - озеленение исторических мест и памятников. Результатом встречи художников на лоне природы стала тематическая выставка всех участников пленэра.