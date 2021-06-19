ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пейзажи Вилейского края - на холстах юных художников

19.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Вилейском крае завершился 10-й районный пленэр молодых художников. Программа конкурса насыщена и разнообразна. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посетили местные достопримечательности, связанные с культурным и историческим наследием местности. Творческие задания - зарисовки живописных пейзажей и архитектурных сооружений. Сам пленэр традиционно назван в честь родившегося здесь всемирно известного художника Никадима Силивановича. Его мозаичными работами украшен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

В этом году пленэр посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому в программе мероприятий - озеленение исторических мест и памятников. Результатом встречи художников на лоне природы стала тематическая выставка всех участников пленэра.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вилейском крае завершился 10-й районный пленэр молодых художников. Программа конкурса насыщена и разнообразна. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возможен выходной для диспансеризации: Лукашенко пообещал подумать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by