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"Крылья Победы" об уничтожении фашистов авианалетами - сегодня после "Панорамы"

19.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Команда Белтелерадиокомпании продолжает восстанавливать хронику авиационных сражений в годы войны. Уже сегодня после "Панорамы" "Крылья Победы" перенесут в март 1942-го. Как советская авиация навела шухер среди фашистов, буквально уничтожая авиабомбами крупные скопления вражеских войск под Полоцком, Витебском и Оршей. В новой серии раскроют секретные постановления "рельсовой войны" и расскажут об охоте на уничтожение гауляйтера Кубе. Подробности изматывающих немцев налетов - в 13 минутах.

Факты Великой Отечественной об уничтожении стратегически важных для фашистов объектов и "отутюживании" техникой оккупационных центров - сегодня сразу после "Панорамы".


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Теги: Витебск
 
 
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Команда Белтелерадиокомпании продолжает восстанавливать хронику авиационных сражений в годы войны. Уже сегодня после "Панорамы" "Крылья Победы" перенесут в март...
 
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