Источник материала: БT

Автопробег "За единую Беларусь!" объединил патриотов Могилева и Быхова. Программа обширна. Это и благотворительные мероприятия (переданы подарки интернату). Участники марша посетили и местные достопримечательности - Дворец Ходкевичей и Сапег, а также историко-краеведческий музей. Встретились с молодежными активистами. Минутой молчания участники автопробега почтили память погибших в годы Великой Отечественной защитников родины у мемориала воинской славы "Лудчицкая высота".

В программе автопробега - посещение и туристической жемчужины Быховского района - Барколабовского монастыря. В этом году святыне исполняется 380 лет.







Читайте также:



