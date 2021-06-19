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Минутой молчания участники автопробега "За единую Беларусь!" почтили память погибших у мемориала "Лудчицкая высота"

19.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автопробег "За единую Беларусь!" объединил патриотов Могилева и Быхова. Программа обширна. Это и благотворительные мероприятия (переданы подарки интернату). Участники марша посетили и местные достопримечательности - Дворец Ходкевичей и Сапег, а также историко-краеведческий музей. Встретились с молодежными активистами. Минутой молчания участники автопробега почтили память погибших в годы Великой Отечественной защитников родины у мемориала воинской славы "Лудчицкая высота".

В программе автопробега - посещение и туристической жемчужины Быховского района - Барколабовского монастыря. В этом году святыне исполняется 380 лет.


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Теги: Могилев
 
 
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Автопробег "За единую Беларусь!" объединил патриотов Могилева и Быхова. Программа обширна. Это и благотворительные мероприятия (переданы подарки интернату)....
 
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