Жаркая погода - повод следить за своим состоянием за рулем

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На контроле столичной ГАИ - безопасность водителей во время движения. В эти выходные вблизи рекреационных зон дежурят патрули. Инспекторы следят за ездой в нетрезвом состоянии, нарушениями правил парковки возле водоемов, городских парков и скверов. Проводят профилактические беседы с шоферами о том, как жара может воздействовать на самочувствие во время поездки.

Правила безопасности напомнил и ОСВОД: заходить в воду только в разрешенных для купания местах, а также не оставлять детей одних у водоемов.