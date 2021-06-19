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КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность

19.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси сегодня вступают в силу поправки в УК в части экономических преступлений. Отныне до 7 лет - за зарплату в конвертах, до 12 - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности был опубликован 8 июня, и некоторые его изменения вступают в силу с 19 июня. В Департаменте финансовых расследований подчеркнули: ужесточение ответственности обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия. Зарплаты в конвертах не только причиняют ущерб государству, но и сами работники в будущем получат несправедливо малую пенсию.

Виктор Франскевич, замдиректора ДФР Комитета госконтроля Беларуси: 

Следует подчеркнуть, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия по неперечислению уплаты страховых взносов и наступает лишь в том случае, если размер неуплаченных платежей превышает крупный размер.

В то же время те, кто не скрывают зарплату, но по каким-либо причинам не перечисляют страховые взносы в фонд соцзащиты (например, в связи с отсутствием средств) будут по-прежнему нести административную ответственность.

 
 
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В Беларуси сегодня вступают в силу поправки в УК в части экономических преступлений. Отныне до 7 лет - за зарплату в конвертах, до 12 - за уклонение от уплаты налогов в...
 
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