Музей Великой Отечественной возродил июнь 1941-го через фото и документы

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Выставочный зал музея Великой Отечественной заполнили фатальными фактами июня 1941-го. Эксперты покадрово документами и воспоминаниями из дневников восстановили сводку начала войны. Лица врага в оригинальных фото, десятки писем жен мертвым мужьям и оружие, которым защищались в первые дни. Три сотни предметов в шести тематических разделах. Красной нитью - стихи Константина Симонова.

Визуализация 1941 года и в картинах современников. Такими запомнили "Военную молодость", "Утро 22 июня" и горящий Минск.







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