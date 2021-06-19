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Музей Великой Отечественной возродил июнь 1941-го через фото и документы

19.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выставочный зал музея Великой Отечественной заполнили фатальными фактами июня 1941-го. Эксперты покадрово документами и воспоминаниями из дневников восстановили сводку начала войны. Лица врага в оригинальных фото, десятки писем жен мертвым мужьям и оружие, которым защищались в первые дни. Три сотни предметов в шести тематических разделах. Красной нитью - стихи Константина Симонова.

Визуализация 1941 года и в картинах современников. Такими запомнили "Военную молодость", "Утро 22 июня" и горящий Минск.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Выставочный зал музея Великой Отечественной заполнили фатальными фактами июня 1941-го. Эксперты покадрово документами и воспоминаниями из дневников восстановили...
 
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