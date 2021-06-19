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Минский аэроклуб ДОСААФ пополнился новым учебным самолетом

19.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский аэроклуб ДОСААФ пополнился новой машиной. Венгерский "Магнус Фьюжн" – самолет первоначального обучения. В скором времени он будет задействован для подготовки курсантов в рамках создаваемой национальной школы пилотов, которая начнет свою работу с 1 сентября. Развивать гражданскую авиацию будут на базе Минского аэроклуба, а подготовкой специалистов займется Государственная академия авиации.

Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:

"В этом году впервые в Беларуси открывается специальность «летная эксплуатация гражданской авиации». Это важный аспект в истории развития авиационной школы. Начиная с 1974 года, мы готовили техников, инженеров, диспетчеров. И вот этот апогей - это как раз-таки летный состав.

Мы изучили мировой опыт, изучили страны постсоветского пространства и ближнего зарубежья. Посмотрели, какие ошибки допускаются, попытались максимально учесть все те риски, которые мы видим. Летной школе быть!".

Готовить гражданских летчиков академия авиации будет 4 с половиной года. Испытания в небе у новобранцев появятся лишь на втором курсе, а пока венгерский "Магнус Фьюжн" будет готовить пилотов-любителей на коммерческой основе. Машина оборудована современной авионикой и передовыми средствами безопасности и управлением контроля.

 
 
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Минский аэроклуб ДОСААФ пополнился новой машиной. Венгерский "Магнус Фьюжн" – самолет первоначального обучения. В скором времени он будет задействован для...
 
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