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Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны Белтелерадиокомпания подготовила тематический эфир.



В этот день на всех теле- и радиоканалах нашего медиахолдинга почтим подвиг героев минутой молчания в 12 часов. Знаковые исторические даты традиционно отмечает и социокультурный канал "Беларусь 3". В программе ряд документальных и художественных фильмов о тех страшных, кровопролитных годах. Кульминацией станет новая концертная программа симфонического оркестра Белтелерадиокомпании "Эхо войны". И, конечно, Агентство теленовостей не могло остаться в стороне. Какие проекты о событиях 22 июня 1941 года подготовили коллеги? Подробности в следующем сюжете.





"Главный эфир" на выезде! Антураж - Брестская крепость





Такое бывает только по случаю важных событий. "Главный эфир" покинул студию "600 метров" на Макаенка, 9. Выпуск на выезде. Павильоном для съемок стала Брестская крепость. Конечно, неслучайно, ведь на этих стенах до сих пор следы от снарядов 1941-го. А перед 80-летием со дня начала Великой Отечественной более антуражных декораций не найти.









Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании:





В преддверии 22 июня мы не только записываем здесь выездной формат "Главного эфира". Собственно, 22 июня в Брестской крепости будет происходить большое количество памятных мероприятий. Все эти мероприятия мы постараемся в полном объеме показать нашим зрителям, в том числе в прямом эфире. Здесь будет работать сразу несколько наших передвижных телевизионных станций.





"За 5 минут до войны" - специальный репортаж Агентства теленовостей





Какой была жизнь простых белорусов за 5 минут до войны? Выпускные балы, гастроли МХАТа, планы на будущее, которым не суждено было сбыться. На смену игрушкам пришла подпольная деятельность. Встреча с войной глазами детей в специальном репортаже Агентства теленовостей "За 5 минут до войны".





Екатерина Тихомирова, автор специального репортажа АТН "За 5 минут до войны":





Это несколько абстрактное название, потому что 5 минут были у каждого, конечно же, свои. Этот фильм не столько про войну, сколько про переживания людей. Начали мы снимать в мае, конечно же, мы дожидались погоды и вплоть до приближающейся даты мы продолжали съемки. Мы еще привлекали любительский театр, детей для того, чтобы они помогли нам передать эту чувственную картину.





Натурной площадкой стали бобруйские леса, а актерами - воспитанники местного Дворца искусств.





"Боевой расчет 41-го" - о подвигах пограничников







И снова Брест. Герои следующего спецрепортажа точно знали о начале войны, но не верили до последнего. И первыми встретили врага.

Свыше 19 тысяч пограничников Белорусского пограничного округа приняли удар на себя, большинство не пережили первые дни войны. Очевидцы тех кровопролитных моментов и неизвестные факты обороны границы - в фильме "Боевой расчет 41-го".



Выстрелы и залпы в июне 2021-го. Исключительно в мирных целях. Постановочные сцены военных действий для фильма снимали в окраинах Бреста.



Тематический эфир Агентства теленовостей к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны - в вечерней сетке вещания "Беларусь 1" . "Главный эфир" смотрите уже завтра традиционно в 21:00. Специальные репортажи "За 5 минут до войны" и "Боевой расчет 41-го" 21 и 22 июня соответственно.







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