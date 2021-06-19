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В рамках спортивно-благотворительного проекта "Смелый шаг" открыто шесть залов по всей Беларуси

19.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Увести детей с улицы, мотивировать через спорт и даже отыскать новых чемпионов. Это главные задачи "Смелого шага" - совместного проекта Президентского спортивного клуба, Министерства внутренних дел, Белорусской федерации кикбоксинга и тайландского бокса. Молодая и не имеющая аналогов в мире  инициатива привлекает все больше подростков  от 10 до 15 лет, которые в том числе попали в сложную жизненную ситуацию. Под руководством опытных тренеров  ребята занимаются в новых современных залах. В рамках проекта они открываются по всей стране. В эти дни  более 30 участников "Смелого шага"  отдыхают в одном из детских спортивно-оздоровительных лагерей. Съемочная группа АТН побывала у них в гостях, заглянула и в два тренировочных зала.

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Увести детей с улицы, мотивировать через спорт и даже отыскать новых чемпионов. Это главные задачи "Смелого шага" - совместного проекта Президентского спортивного...
 
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