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В рамках спортивно-благотворительного проекта "Смелый шаг" открыто шесть залов по всей Беларуси
19.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Увести детей с улицы, мотивировать через спорт и даже отыскать новых чемпионов. Это главные задачи "Смелого шага" - совместного проекта Президентского спортивного клуба, Министерства внутренних дел, Белорусской федерации кикбоксинга и тайландского бокса. Молодая и не имеющая аналогов в мире инициатива привлекает все больше подростков от 10 до 15 лет, которые в том числе попали в сложную жизненную ситуацию. Под руководством опытных тренеров ребята занимаются в новых современных залах. В рамках проекта они открываются по всей стране. В эти дни более 30 участников "Смелого шага" отдыхают в одном из детских спортивно-оздоровительных лагерей. Съемочная группа АТН побывала у них в гостях, заглянула и в два тренировочных зала.
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Увести детей с улицы, мотивировать через спорт и даже отыскать новых чемпионов. Это главные задачи "Смелого шага" - совместного проекта Президентского спортивного...
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