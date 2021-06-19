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Летний сезон - 2021 открыт: Браславские озера - популярное направление у туристов

19.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси стартовал туристический сезон. Среди популярных турпродуктов, которые предлагают путешественникам, - уик-энды на озерах, туры выходного дня для всей семьи, вело- и пешеходные маршруты, экскурсии по живописным местам. Основательно подготовились к приезду путешественников и на одном из самых популярных курортов страны - Браславских озерах. Каждый новый сезон - новые развлечения. Чем удивят гостей этим летом? Подробности у Марины Романовской.

Первыми на воду в сезоне-2021 вышли юные спортсмены. Уверенно держаться под парусом учатся на озере Дривяты - самом крупном  в системе Браславских озер. Оценить красоту белорусской жемчужины под белоснежным парусом приглашают и гостей. 


Развлечения для туристов на любой вкус 

С открытием парусной школы у туристов появилось больше развлечений на популярном белорусском курорте. Прямо в центре Браслава есть возможность арендовать не только катамараны и лодки, но и яхты различного класса. К летнему сезону здесь основательно подготовились. 

Для желающих научиться вязать морские узлы разработали экспресс-программу. За несколько дней туристы освоят основы управления яхтой. И это новинка сезона! 


Браславские озера - популярное направление у туристов


Пляжи Браславских озер с первых дней лета заполняются туристами. Но высокий сезон еще впереди. Самое излюбленное время для отдыха -  июль-август. Популярностью у любителей уик-энда на природе пользуются благоустроенные  стоянки. Более притязательные туристы выбирают агроусадьбы или гостиничные номера с видом на озеро. 


Все большей популярностью у белорусов пользуются туры выходного дня. От небольшого путешествия ждут максимум эмоций, поэтому в жаркий сезон специалистам турбизнеса не до отдыха. 


Отпуск на Браславских озерах уже давно не ограничивается только пляжным отдыхом. Гостям предлагают отправиться в сафари-тур, также разработаны пешие и веломаршруты. Туристы со стажем знают: лучшие селфи получаются на горе Маяк - одной из самых высоких точек в курортном регионе. 

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В Беларуси стартовал туристический сезон. Среди популярных турпродуктов, которые предлагают путешественникам, - уик-энды на озерах, туры выходного дня для всей...
 
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