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Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон" встречает агрогородок Крошин Барановичского района
19.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Звонкие удары молота, дефиле и фаер-шоу. Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон" в третий раз встречает агрогородок Крошин Барановичского района. По традиции начало мероприятию положило открытие нового арт-объекта - кованной музыкальной лавки. Но хедлайнером фестиваля огня и металла стал конкурс кузнечного мастерства.
Ознакомиться с работами главных героев праздника - кузнецов - можно на выставке "Город мастеров". Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы по традиционным видам ремесел, квест-игры и викторины. Местный колорит отразился и в концертной программе.
Завершится праздник завтра. Главным событием второго дня станет концерт Белорусского государственного ансамбля "Песняры".
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Звонкие удары молота, дефиле и фаер-шоу. Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон" в третий раз встречает агрогородок Крошин Барановичского района. По традиции...
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