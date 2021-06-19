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Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон" встречает агрогородок Крошин Барановичского района

19.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Звонкие удары молота, дефиле и фаер-шоу. Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон"  в третий раз встречает агрогородок Крошин Барановичского района. По традиции начало мероприятию положило открытие нового арт-объекта - кованной музыкальной лавки. Но хедлайнером фестиваля огня и металла стал конкурс кузнечного мастерства.


Ознакомиться с работами главных героев праздника - кузнецов - можно на выставке "Город мастеров". Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы по традиционным видам ремесел, квест-игры и викторины. Местный колорит отразился и в концертной программе. 


Завершится праздник завтра. Главным событием второго дня  станет концерт Белорусского государственного ансамбля "Песняры".  



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Звонкие удары молота, дефиле и фаер-шоу. Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон"  в третий раз встречает агрогородок Крошин Барановичского района. По традиции...
 
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