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История спасения: прогулка пенсионеров по лесу в Минской области едва не закончилась трагедией
19.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На помощь пришли сотрудники МЧС. Пенсионеры решили прогуляться по лесу - женщина сломала ногу и не смогла выбраться из чащи.
Поисковой группе пришлось прочесать многие километры. Тем не менее уже в скором времени спасатели смогли найти пострадавшую. С предварительным диагнозом "перелом ноги" ее передали медикам и госпитализировали.
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На помощь пришли сотрудники МЧС. Пенсионеры решили прогуляться по лесу - женщина сломала ногу и не смогла выбраться из чащи. Поисковой группе пришлось...
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