Источник материала: БT

Чем ближе День памяти и скорби для бывших союзных республик, которые единым целым добывали общую Победу, тем более абсурдны действия Украины. На этой неделе в Киеве с участием президентского полка с почестями устроили похороны бывшему эсэсовцу.





Случился дипломатический скандал, после которого немецкому правительству остается пить горстями валерьяну. Украинский посол обвинил Германию в искажении истории, после того как президент ФРГ Вальтер Штайнмайер открыл выставку, посвященную советским военнопленным, и попросил прощения перед СССР за действия фашистской Германии. На выходку посла немцы отреагировали, назвав такое поведение "плохой услугой для Украины". А ведь еще недавно немыслимо было даже представить, что акценты будут смещать так жестко.





Учиться будем на чужих ошибках. Беларусь сегодня делает все, чтобы не допустить искажения истории, не допустить попыток отобрать у нас право на свободу и наш суверенитет. Авторское мнение об интригах европейского политического закулисья в рубрике "Ксения Лебедева LIVE".





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