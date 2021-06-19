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О призвании и необычном хобби врача-невролога из Щучина Александра Чайко - в рубрике "Наши медики"

19.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отечественная медицина продолжат пополняться штатом молодых сотрудников. Профессия врача всегда будет востребована и почетна, ведь они спасают наши жизни. Профессия это или призвание? История о молодом враче-неврологе из Щучина. Александр Чайко после окончания медуниверситета для работы выбрал небольшой райцентр и не пожалел. В Щучинской центральной больнице и для врачей, и для пациентов созданы все условия. Уровень медоснащения клиники не хуже, чем в областном центре. Специалистов хватает. К слову, Александр Чайко не просто врач-невролог, а еще и писатель-фантаст. О призвании и необычном хобби подробнее Юрий Карнелович в рубрике "Наши медики". 

На прием к Александру Чайко сегодня очередь. Молодой специалист работает всего 4 года, но уже заслужил авторитет среди врачей и доверие у пациентов. Обращаются с разными проблемами, главное - поставить правильный диагноз и своевременно подобрать лечение.

Александр Чайко, врач-невролог Щучинской центральной районной больницы:

Пациенты очень разные попадаются. С некоторыми я могу и пошутить, с некоторыми нужно вести официальную беседу в пределах протоколов. К каждому пытаюсь найти свой подход. Пытаюсь лечение подобрать максимально комфортное, учитывая и сопутствующие патологии.

Ядвига Щербатюк среди тех пациентов, которых молодой врач буквально поставил на ноги. Многочисленные консультации у самых разных специалистов не принесли желаемого результата. Александр Чайко проблему нашел на первом же приеме.


Ядвига Щербатюк, жительница г. Щучина:

Если бы не он, то я бы осталась инвалидом. У меня были очень серьезные проблемы, и очень долго не могли найти причину. Он единственный врач, который мне помог, который меня спас, поэтому не хватает слов благодарности этому человеку.

В Щучин Александр приехал после окончания университета вместе с женой. Татьяна тоже врач. Реаниматолог. Молодым специалистам сразу же выдали арендное жилье. Сейчас Татьяна в декрете. В семье подрастает дочь. Девочку назвали необычным именем - Эльза.


В Щучине  созданы все условия, чтобы закрепить на местах специалистов


Когда рабочий день позади, Александр погружается в иную - фантастическую - реальность. Своих героев, зачастую скопированных с образов реальных пациентов, писатель ставит в самые необычные ситуации. Идея автора - разобраться, как может измениться поведение человека в разных условиях. Сейчас Александр работает над романом о вымышленной вселенной.

Александр Чайко, врач-невролог Щучинской центральной районной больницы:


Книга рассказывает о вселенной Медиакардии, куда могут стекаться люди из всех остальных вселенных, в том числе и с нашей реальности, с нашей Земли. И туда попала группа людей. Они знакомятся с местным строем, местной вселенной, которая полна загадок, тайн.

Свои произведения Александр публикует в интернете. У него уже есть масса поклонников, благодаря которым также появляются и новые сюжеты. Одна из задумок — написать книгу о медицине будущего. Особых трудностей, уверен автор,  не возникнет, ведь еще 10 лет назад многие операции, которые сегодня делают в наших клиниках, тоже казались чем-то фантастическим. 


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Теги: Минск
 
 
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Отечественная медицина продолжат пополняться штатом молодых сотрудников. Профессия врача всегда будет востребована и почетна, ведь они спасают наши жизни....
 
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