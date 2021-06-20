Троица 20 июня: почему нельзя было изображать Троицу на иконах и другие факты о празднике

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Святой Троицы приходится на пятидесятый день после празднования Воскресения Христова. Именно поэтому праздник получил второе название - Пятидесятница. В этом году Троицу отмечают 20 июня.

Пятидесятница включает в себя два торжества - славу Пресвятой Божественной Троицы и славу сошествия на апостолов Святого Духа (что послужило символом вечного завета Творца с человеком). Как пишет святой Симеон Новый Богослов: "Никто не может ясно и полно постичь умом и выразить словом догмат о Пресвятой Троице, сколько ни читай Божественное Писание. Истинно верующий и не берется за это, но, приемля с верою написанное, в том одном пребывает, ничего более не исследуя, и, кроме написанного и того, чему научен, совершенно ничего другого не может он сказать пытливым и самонадеянно дерзающим исследовать Божественное".

Евангельская история праздника





После того как воскресший Господь позвал учеников на Елеонскую гору и вознесся на небо, апостолы с радостью вернулись в Иерусалим. Спустя десять дней наступило время Пятидесятницы. Евангелист Лука, описывая дальнейшие события, сообщает, что будущие апостолы находились вместе с Богородицей и пребывали в постоянных молитвах. "И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках" (Деян.2:1-4).

В тот момент в Иерусалиме находилось множество паломников, пришедших на праздник со всех уголков Римской империи. Люди услышали необычный шум, схожий со звуками приближающейся бури. Придя в смятение, народ устремился к дому, где были ученики Христа. Там они застали апостолов, говорящих на разных языках (которых они прежде не знали). Причем каждый паломник слышал проповедь на родном языке. Все это настолько поразило толпу, что было очевидно - действует Дух Божий.

Так Евангельское учение стало проповедоваться и распространяться по всему миру...

Интересные факты





Долгое время художникам и иконописцам запрещалось изображать Троицу, поскольку людям предстал воочию Иисус Христос. Именно Сына Божия можно было писать на различных иконах. Однако позже в христианстве появилась особая линия иконографии Святой Троицы. Так, на полотнах Андрея Рублева мы видим Троицу, изображенную в лицах трех ангелов. Это известный многим сюжет явления Творца праведному Аврааму ("И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите в путь свой; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь" (Бытие 18:1-5).

Богослужебные цвета праздника Святой Троицы - изумрудный и зеленый. По традиции верующие украшают храмы в этот день свежими веточками и листьями. Цвет свечей также меняется с красных пасхальных на желтый. В каждом приходе существует своя традиция украшения храма. Можно встретить полы, полностью выстланные свежей травой, украшенные березовыми ветвями аналои.

Праздник Троицы был установлен лишь в конце IV века. Это случилось после того, как в 381 году на церковном соборе в Константинополе полностью был принят догмат о Троице - триипостасном Боге.

Пятидесятницу не отмечали в первое время после крещения Руси. Праздник прочно вошел в календарь только спустя практически 300 лет - уже при жизни преподобного Сергия Радонежского.

По церковному уставу до следующей Пасхи с момента Троицы разрешаются земные поклоны.

В материале использованы фото сайта Свято-Елисаветинского монастыря