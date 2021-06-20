Мужчины в Минске впервые женятся в среднем в 29 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июня – Sputnik. Столичные мужчины впервые соглашаются связать себя семейными узами в 29,1 года, об этом говорится в статобзоре, подготовленном Главным статистическим управлением города Минска к Дню отца.

Средний возраст повторного вступления в брак — 41,7. В 2020-м в Минске семейные союзы оформили 12,6 тысячи мужчин, впервые создали семьи 8,6 тысячи представителей сильного пола. 1 проценту женихов было больше 50 лет.

Случаев, когда в отпуск по уходу за ребенком уходят мужчины, в столице становится все больше. Треть таких отцов заняты в торговле, 17 процентов – в промышленности, 12 – в здравоохранении, 8 – в строительстве, остальные – в других сферах.

Возможности для пап в Беларуси

Папа, как и мама (бабушки и дедушки), может оформить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. И на мужчин распространятся те же условия, что и для женщин: гарантия продления срока контракта (до окончания отпуска по уходу за ребенком до 3 лет и с согласия работника – до 5-летия малыша).

Также в "декрете" отцы могут бесплатно пройти профподготовку, переподготовку, повысить квалификацию с выплатой стипендии.

С января 2020 года в белорусском законодательстве утверждено такое понятие как отцовский отпуск. Оно появилось в обновленной редакции Трудового кодекса. Это возможность для пап взять двухнедельный отпуск в течение полугода после рождения ребенка, правда, пока без сохранения зарплаты. Но наниматель обязан предоставить его по заявлению работника.

Коллективным договором предприятия могут установить и более длительный период отцовского отпуска и даже его оплату (хотя бы частично).

Что за праздник?

Впервые День отца отметили 19 июня 1910 года. Инициатором называют миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице – всем заботливым папам, участвующим в воспитании детей. Мать основательницы торжества умерла, родив шестого ребёнка, но ее отец Уильям Смарт воспитал новорожденного и еще пятерых детей. Мужчина был ветераном гражданской войны и проживал с детьми на ферме.

Национальным праздником в США День отца стал в 1966 году, президент Линдон Джонсон учредил его в третье воскресенье июня. С тех пор торжества в честь настоящих отцов проводят во многих странах.

Обычно в этот день государство и простые граждане оказывают материальную помощь папам с невысоким заработком, которые одни воспитывают детей.