Память о Победе может нас объединить в ответе на грозные вызовы современности - Романов

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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Великой Победе может нас объединить, придать веру в собственные силы и ответить на очень грозные вызовы современности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, ректор Полоцкого государственного университета Олег Романов.

"Великая Отечественная война была для нашего народа одновременно и страшной нечеловеческой трагедией, и очистительным испытанием, сплотившим нацию и ставшим основой для многих прошлых и, надеюсь, будущих побед. Говоря о трагизме войны, я хотел бы особенно подчеркнуть тот невосполнимый урон, который она нанесла количественному и качественному составу белорусского и других восточнославянских народов. В начале ХХ века ученые-демографы показали, что если сохранятся тогдашние темпы роста народонаселения, то к концу этого столетия на территории проживания восточных славян будет жить около 600 млн человек. Это означает, что страна, занимающая такое пространство и имеющая такой народ, будет непобедимой", - подчеркнул сенатор.

По его словам, именно в этом факте кроется разгадка начала Первой и Второй мировых войн, в которые был втянут белорусский народ. "В Великой Отечественной войне погибло огромное количество людей, которые могли бы не только продолжить свой род, но и составить славу и гордость белорусской культуры, стать основой прогрессивного развития экономики, медицины, армии, спорта. Последствия этой страшной трагедии будут сказываться еще очень долго, - отметил Олег Романов. - В то же время Великая Победа стала той силой, которая смогла сплотить восточнославянские народы и обеспечить небывалый подъем развития СССР во второй половине ХХ века. И сегодня мобилизующий потенциал нашей Победы огромен. Я думаю, что важным аспектом национальной идеи Беларуси должна быть память о нашей Победе. Именно эта память является той ценностью, которая по-настоящему нас может объединить, придать веру в собственные силы и ответить на очень грозные вызовы современности".-0-