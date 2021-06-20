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Сенатор - молодежи: деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов

20.06.2021 11:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель Столинского районного исполнительного комитета Григорий Протосовицкий.

"Скоро исполнится год после августовских событий 2020 года в Беларуси, а наши недруги продолжают нагнетать обстановку, рассчитывая на то, что белорусы выйдут на улицы и сметут власть. Мы понимаем, что своими действиями они хотят "удушить" экономику суверенного и независимого государства, подорвать стабильность. Поэтому главная задача, которая стоит перед властью, - не допустить снижения реального благосостояния людей, объема и доступности гарантированных государством услуг", - отметил сенатор.

Он считает, что для решения этой задачи всем белорусам надо объединиться и каждому на своем рабочем месте стараться выполнять свои обязанности с полной отдачей. "Поэтому нам сегодня надо больше внимания сосредоточить на своих внутренних вопросах - внедрении новейших технологий, развитии науки, образования, здравоохранения, культуры - и меньше реагировать на их выпады. Просто делать вид, что их нет. Обращаясь к сегодняшней молодежи, хочется сказать, что ничего бесплатного в этом мире нет. Деньги нужно заработать трудом, а не действиями по указке западных кураторов. По-моему, не стоит таким образом зарабатывать, чтобы завтра каяться в своих грехах", - уверен Григорий Протосовицкий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Обращаясь к сегодняшней молодежи, хочется сказать, что ничего бесплатного в этом мире нет. Деньги нужно заработать трудом, а не действиями по указке западных...
 
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