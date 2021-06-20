Жара в Беларуси сохранится 21 июня - объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установившаяся в Беларуси жаркая погода сохранится и в понедельник, из-за чего 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов тепла. И 22-23 июня сохранится жаркая погода.

Будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 15-21. Днем столбик термометра поднимется до 28-33 градусов тепла.-0-

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