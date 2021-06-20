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У православных - Святая Троица

20.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cегодня у православных - Святая Троица. Один из двенадцати главных праздников годового календаря называют еще Пятидесятницей или Зелеными святками. Церкви празднично украшены ветвями деревьев и цветами. Священство, одетое в зеленого цвета одежды, проводит торжественные богослужения, освящая букетики из аира. С ними традиционно на Троицу в храмы приходят верующие. По народным традициям в старину на пятидесятый день после Пасхи устраивали пышные застолья, хороводы и предсказывали погоду на осень. Дождь и сырость в Троицын день - к теплой осени и солнечному бабьему лету.

 
 
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Cегодня у православных - Святая Троица. Один из двенадцати главных праздников годового календаря называют еще Пятидесятницей или Зелеными святками. Церкви...
 
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