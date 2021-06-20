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Новый набор в "Органик школу" открыт для белорусских фермеров

20.06.2021 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр экологических решений запускает новый набор на образовательный курс "Органик школа" для тех, кто стремится углублять свои знания об органическом сельском хозяйстве и использовать эти принципы на практике. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы школы.

Подать заявку на обучение в "Органик школе" можно до 11 июля. Участники отбираются в школу на конкурсной основе по итогам рассмотрения заявки и проведения интервью. Попавшие на курс получат комплексные знания и навыки в органическом сельском хозяйстве, изучат технологии производства органической продукции, процедуру сертификации органического производства, вопросы маркетинга, продаж и другие актуальные темы.

"В школе преподают профессиональные белорусские и иностранные эксперты в органическом производстве, представители сертификационных компаний, научных институтов и практикующие органические фермеры из Беларуси, Украины и других стран. Помимо теории участников ждет несколько практических визитов в сертифицированные органические хозяйства, полная база видеолекций предыдущих встреч, специальная тематическая литература и информационные материалы", - добавили в Центре экологических решений.

Некоторые выпускники уже начали свой путь в органическом сельском хозяйстве или работают в смежных тематиках.

"Органик школа" пройдет уже в пятый раз. Обучение длится 6 месяцев и состоит из пяти двухдневных семинаров. Программа каждой школы уникальная и формируется в зависимости от запросов и пожеланий участников и участниц. Организаторы предоставляют возможность студентам презентовать свое дело и рассказать об опыте в сельском хозяйстве. Формат школы может меняться ввиду эпидемиологических и других форс-мажорных обстоятельств.

Узнать подробности о программе обучения, условиях участия и прочитать отзывы выпускников можно на сайте школы organicschool.tilda.ws.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подать заявку на обучение в "Органик школе" можно до 11 июля. Участники отбираются в школу на конкурсной основе по итогам рассмотрения заявки и проведения интервью.
 
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