Второй онлайн-курс для начинающих бизнес-леди запускает ProWomen By

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоммерческая организация ProWomen By объявляет второй набор на онлайн-курс "Большое дело: как построить бизнес мечты" для девушек, которые готовятся к запуску или находятся на первом году работы бизнеса. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

За время обучения участницы пройдут все основные этапы запуска проекта: от проверки идеи и построения бизнес-модели до поиска клиентов и формирования команды.

Онлайн-курс "Большое дело: как построить бизнес мечты" разработан и создан опытными предпринимательницами. Обучение начинается 24 июня и продлится до 29 июля. Программа включает восемь обучающих модулей с тестами и домашними заданиями.

Участницы курса узнают, где искать идею и как проверить, что она жизнеспособна, какие ошибки чаще всего допускают на старте предприниматели, как сформировать команду, которая будет помогать развивать бизнес. Эксперты расскажут о стратегии развития бизнеса, маркетинге на старте и поделятся инструментами, которые помогут без большого бюджета прорекламировать продукт в соцсетях, на сайте или в маркетплейсе. Отдельные модули посвящены созданию продающего контента, оформлению аккаунта в Instagram, созданию узнаваемого бренда.

Чтобы над проектами было легко и интересно работать, помимо обучающих модулей участниц курса ждут дополнительные активности: чат поддержки единомышленниц для мотивации, прямые эфиры и интервью с предпринимательницами для вдохновения, онлайн-включения и вебинары с экспертами для дополнительных знаний, нетворкинг-вечеринка для расширения деловых контактов, онлайн-выпускной, чтобы отметить достижения.

Присоединиться к курсу бесплатно можно, подав заявку до 22 июня включительно на сайте онлайн-курса и обосновав свой интерес к программе. При покупке платных пакетов предусмотрены дополнительные бонусы.

К курсу можно присоединиться из любой точки Беларуси и не только. В первом потоке организаторы получили 118 заявок из 4 стран и 54 городов.

ProWomen By - некоммерческая организация, сообщество для девушек-предпринимателей. Ее цель - помогать девушкам превратить их идеи в работающее дело, а тем, кто уже в бизнесе, предоставить поддержку и помощь единомышленниц. В 2016 году благодаря ProWomen By Беларусь впервые присоединилась к празднованию Всемирного дня женского предпринимательства и теперь отмечает его ежегодно.-0-