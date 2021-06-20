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Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение

20.06.2021 13:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков, направленные на дестабилизацию ситуации в Беларуси. Уверенность в этом высказала корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Екатерина Серафинович.

"Выступление Романа Протасевича на брифинге, организованном МИД, стало тем катализатором, который ярко высветил процессы, происходящие в западных СМИ, подаваемые нашему обществу под мантрой "демократических". Что мы увидели на пресс-конференции? Журналисты зарубежной медиакомпании ушли с мероприятия, поскольку, по их мнению, Протасевича принуждали к участию в нем. Ключевые слова здесь - "по их мнению". А почему даже не попытались узнать другое мнение? Вы журналисты, у вас есть возможность это сделать, а вы просто уходите? Это нужно называть профессионализмом? Или правда в том, что правда не нужна? Тогда все становится на свои места. Белорусский классик очень емко охарактеризовал подобную ситуацию: "Бывае, праўда вочы коле". Но в таком случае и не нужно политические выходки называть журналистикой", - считает сенатор.

Она убеждена, что точно так же не нужно стремление отдельных политиков соседних стран - Польши, Литвы - ухудшить отношения с Беларусью выдавать за истинные устремления польского и литовского народов.

"Не в вакууме живем: поляки, литовцы не одобряют действия своих политиков, направленные на дестабилизацию ситуации в Республике Беларусь, и с одобрением относятся к тем мерам, которые предпринимаются в нашей стране для сохранения суверенитета государства, - отметила Екатерина Серафинович. - Нас многое связывает с Польшей, Литвой, Украиной, другими державами, и мы со всеми стремимся жить в добрососедстве. Реальность же такова, что делать это становится все труднее. Однако я верю в то, что здравый смысл восторжествует и те исторические, культурные, экономические связи, которые существуют между нашими странами, не будут окончательно растоптаны, а наоборот получат импульс для восстановления и развития".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Член Совета Республики Екатерина Серафинович убеждена, что точно так же не нужно стремление отдельных политиков соседних стран - Польши, Литвы - ухудшить отношения...
 
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