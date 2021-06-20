|
Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение
20.06.2021 13:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков, направленные на дестабилизацию ситуации в Беларуси. Уверенность в этом высказала корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Екатерина Серафинович.
"Выступление Романа Протасевича
Она убеждена, что точно так же не нужно стремление отдельных политиков соседних стран - Польши, Литвы - ухудшить отношения с Беларусью выдавать за истинные устремления польского и литовского народов.
"Не в вакууме живем: поляки, литовцы не одобряют действия своих политиков, направленные на дестабилизацию ситуации в Республике Беларусь, и с одобрением относятся к тем мерам, которые предпринимаются в нашей стране для сохранения суверенитета государства, - отметила Екатерина Серафинович. - Нас многое связывает с Польшей, Литвой, Украиной, другими державами, и мы со всеми стремимся жить в добрососедстве. Реальность же такова, что делать это становится все труднее. Однако я верю в то, что здравый смысл восторжествует и те исторические, культурные, экономические связи, которые существуют между нашими странами, не будут окончательно растоптаны, а наоборот получат импульс для восстановления и развития".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение
Член Совета Республики Екатерина Серафинович убеждена, что точно так же не нужно стремление отдельных политиков соседних стран - Польши, Литвы - ухудшить отношения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)