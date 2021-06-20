ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На реке Днепр в Лоевском районе работник МЧС спас тонущих подростков

20.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

19 июня десятиклассницы 2006 г. р. и 2005 г. р. находились возле реки и заметили тонущую девочку 2009 г. р., учащуюся 6 класса, помогли ей выбраться на берег, а сами оказались в воде и стали звать на помощь.

В это время вдоль реки в свободное от несения службы время шел командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям - старшина внутренней службы Борис Грицков. Услышав крики о помощи и обнаружив тонущих подростков, поочередно извлек их из воды.

За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек

По предварительной информации, за минувшие сутки в общей сложности в ОСВОД поступило порядка 10 сообщений о том, что кто-то утонул или пропал на водоеме.

По всем сообщениям информация еще уточняется.

"Кто-то утонул, кого-то еще ищут. Где-то обнаружено тело человека, время и обстоятельства гибели которого устанавливает судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в ОСВОД.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июня десятиклассницы 2006 г. р. и 2005 г. р. находились возле реки и заметили тонущую девочку 2009 г. р., учащуюся 6 класса, помогли ей выбраться на берег, а сами оказались в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by