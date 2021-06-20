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200-метровый астероид пронесется мимо Земли
20.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Крупный астероид приближается к Земле. По оценкам специалистов, его длина около 200 метров, что сопоставимо с высотой двух статуй Свободы в Нью-Йорке. Сейчас он движется со скоростью более 13 километров в секунду. И все же опасности для нас астероид не несет. Максимально близкое расстояние до Земли в несколько раз будет превышать расстояние до Луны.
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Крупный астероид приближается к Земле. По оценкам специалистов, его длина около 200 метров, что сопоставимо с высотой двух статуй Свободы в Нью-Йорке. Сейчас он...
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