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Финальные игры "Зарница" и "Зарничка" объединили сильнейшие команды из всей страны

20.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эстафеты, конкурсы, викторины, туристические и краеведческие походы, игры и занятия на местности с военным сюжетом. На полигоне Брестский состоялось открытие республиканского финала военно-патриотической игры "Зарница" и спортивно-патриотической игры "Зарничка". В мероприятии приняли участие военное руководство страны, представители командования сил специальных операций и Брестского облисполкома.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в ВС - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси:

Мы предоставляем возможность ребятам побывать на героической брестской земле. Посетить те святыни, которые здесь есть: Брестскую крепость, другие мемориалы и памятники, поучаствовать в тех мероприятиях, которые будут проходить 22 июня. Ребята, я думаю, им рассказывать и объяснять ничего не надо, они поймут все сами, поймут сердцем, поймут душой


Финальные игры "Зарница" и "Зарничка" объединили сильнейшие команды из всей страны - всего около 140 ребят в двух возрастных категориях: 9-10 и 13-14 лет.

 
 
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Эстафеты, конкурсы, викторины, туристические и краеведческие походы, игры и занятия на местности с военным сюжетом. На полигоне Брестский состоялось открытие...
 
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