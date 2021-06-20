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Жара накрыла Беларусь

20.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности на сегодня объявили белорусские синоптики. Днем на большей части страны температура воздуха достигнет 30-33 градусов. В связи с этим ГАИ рекомендует водителям следить за своим самочувствием в жару, брать с собой холодные напитки и как можно чаще останавливаться для отдыха в тени, а людям с проблемами здоровья отказаться от поездок на дальние расстояния.

Правила поведения в жару на водоемах

Спасатели и медики рекомендуют белорусам меньше времени проводить под прямыми солнечными лучами и помнить про меры безопасности на воде. Купаться только в отведенных для этого местах, не заходить в воду, если употребили алкоголь, ни в коем случае не оставлять детей ни на секунду без присмотра.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси: "Детки до 14 лет обязательно должны находиться у воды под присмотром родителей. Им вход в воду в одиночку запрещен. Родители должны держать своих малышей на расстоянии вытянутой руки, периодически делать перерывы в купании и использовать для этого только мелководье".

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Жара до 33 градусов и выше ожидает белорусов и в начале следующей недели.

 
 
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Оранжевый уровень опасности на сегодня объявили белорусские синоптики. Днем на большей части страны температура воздуха достигнет 30-33 градусов. В связи с этим ГАИ...
 
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